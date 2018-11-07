روسيا تطالب مجلس الأمن بحث عقوبات كوريا الشمالية غدا الخميس

ذكر دبلوماسيون أن روسيا طلبت من مجلس الأمن الدولي بحث العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، في جلسة مغلقة غدا الخميس.

وكانت وزارة الخارجية الصينية، قالت الشهر الماضي، إن الصين وروسيا وكوريا الشمالية تعتقد أنه من الضروري بحث تعديل عقوبات الأمم المتحدة على بيونغ يانغ، في وقت مناسب، بحسب وكالة "رويترز".

ويأتي الطلب الروسي بينما قالت الولايات المتحدة إن اجتماعا مقررا بين وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ومسؤولين كوريين شماليين في نيويورك، غدا، قد تأجل.

© AP Photo / Cliff Owen بومبيو يؤجل اللقاء مع ممثلي كوريا الشمالية لأجل غير مسمى

وسبق أن أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، اليوم الأربعاء، تأجيل لقاء وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مع ممثلي كوريا الشمالية، الذي كان مقررا الأسبوع الجاري.وقالت المتحدثة في بيان خطي: "لقاء وزير الخارجية بومبيو مع ممثلي كوريا الشمالية، الذي كان مقررا الأسبوع الجاري في نيويورك، سيعقد في وقت لاحق، سنجتمع معا عندما تسمح جداول عمل الطرفين والحوار ما يزال مستمرا".ولم تذكر أسباب إلغاء اللقاء، الذي كان سيعقد مع رئيس إدارة الجبهة المتحدة لحزب العمال الكوري الشمالي، كيم يونغ تشول، يوم 8 نوفمبر/ تشرين الثاني، لمناقشة مسألة نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.

وفي سياق آخر، يذكر أن كوريا الشمالية كانت قد حذرت الجمعة الماضية من أنها قد تستأنف تطوير برنامجها النووي، إذا لم تتخل واشنطن عن حملتها لممارسة "أقصى قدر من الضغوط" والعقوبات ضد بيونغ يانغ.