الولايات المتحدة تتوصل إلى تفاهم مع تركيا بشأن العقوبات ضد إيران

أعلن المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى إيران، براين هوك، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة توصلت إلى تفاهم مع تركيا بشأن العقوبات ضد إيران على مدى الأشهر الستة المقبلة، في حين أن الإعفاءات الممنوحة لعدد من البلدان ستكون صالحة.

واشنطن — سبوتنيك. وقال هوك للصحفيين: "تركيا هي واحدة من الدول [التي حصلت على استثناء من العقوبات]، وقد عقدت اجتماعات جيدة مع الزملاء في تركيا، ونحن على يقين من أن لدينا تفاهم فيما يتعلق بالستة أشهر المقبلة".

© REUTERS / JONATHAN ERNST ترامب يكشف أسباب منح استثناءات في العقوبات على إيران

هذا ودخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية ضد طهران حيز التنفيذ، يوم الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، حيث تطال قطاعين حيويين بالنسبة لطهران هما النفط والمصارف، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات.

وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 آب/أغسطس 2018، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا)، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في أيار/مايو الماضي.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في وقت سابق، أن هناك إعفاءات مؤقتة لـ 8 دول من تطبيق العقوبات، هي، الصين، الهند، إيطاليا، اليونان، اليابان، كوريا الجنوبية، تايوان وتركيا.