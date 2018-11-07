الولايات المتحدة تتوصل إلى تفاهم مع تركيا بشأن العقوبات ضد إيران

واشنطن — سبوتنيك. وقال هوك للصحفيين: "تركيا هي واحدة من الدول [التي حصلت على استثناء من العقوبات]، وقد عقدت اجتماعات جيدة مع الزملاء في تركيا، ونحن على يقين من أن لدينا تفاهم فيما يتعلق بالستة أشهر المقبلة".
وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 آب/أغسطس 2018، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا)، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في أيار/مايو الماضي.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في وقت سابق، أن هناك إعفاءات مؤقتة لـ 8 دول من تطبيق العقوبات، هي، الصين، الهند، إيطاليا، اليونان، اليابان، كوريا الجنوبية، تايوان وتركيا.
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