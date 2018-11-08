وكيل حزب "العدالة والتنمية": مقتل خاشقجي يعرض أمن الحج للخطر ويعزل السعودية

أكد وكيل حزب "العدالة والتنمية" التركي، نعمان قورتولموش، أن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول، يعرض أمن الحج للخطر ويضع السعودية في عزلة لدى المسلمين.

وأوضح قورتولموش لدى لقائه مع ممثلي وسائل الإعلام التركية في أنقرة، أن جريمة كتلك التي راح ضحيتها خاشقجي، لا يمكن أن تحدث في قنصلية دولة ما، دون أن يكون للجهات العليا علم بها.

وأشار إلى أن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤول عن كشف كافة تفاصيل الجريمة، على اعتبار أنه خادم الحرمين الشريفين، بحسب وكالة الأناضول.

وأضاف قورتولموش أن تركيا أقدمت على خطوات ناجحة فيما يتعلق بقضية خاشقجي، وأجرت تحقيقا شفافا حول الجريمة ودعت المملكة العربية السعودية إلى التعاون في كشف ملابساتها.

وتابع قائلا: "مواقفنا وخطواتنا حيال قضية مقتل خاشقجي، لاقت ترحيبا دوليا، فهذه القضية لها أبعاد إنسانية وسياسية وقانونية ودبلوماسية، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال التستر على هذه الجريمة الشنيعة، ونؤكد بأننا سنعلم الرأي العام العالمي بكل جديد يحصل في هذا الملف".

واختفى الصحفي خاشقجي (59 عاما) يوم 2 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عقب دخوله إلى مقر قنصلية بلاده في إسطنبول.

وبعد صمت دام 18 يوما، أقرت الرياض بمقتله داخل قنصليتها إثر ما قالت إنه "شجار مع بعض المتواجدين داخل القنصلية"، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف حتى الآن عن مكان الجثة.