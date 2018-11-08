للمرة الأولى في إسرائيل... إجراء عسكري جديد مع اليونان للتدرب على مهاجمة دول مجاورة

أجرى سلاح الجو الإسرائيلي تدريبا مشتركا مع سلاح الجو اليوناني، يعتبر الأول من نوعه، في أجواء النقب الجنوبي.

أفادت القناة العبرية السابعة، مساء اليوم الخميس، بأنه شاركت في المناورة الإسرائيلية اليونانية، ست مروحيات يونانية من نوع أباتشي وتشينوك، بإشراف سرب المروحيات "اللمسة السحرية "، التابع لسلاح الجو الإسرائيلي.

ونقلت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني على لسان ضابط رفيع في سلاح الجو، أن هذه هي المرة الأولى، التي تجري فيها المروحيات العسكرية اليونانية تدريبا جويا في الأجواء الإسرائيلية، التي حاكت سلسلة من السيناريوهات المتنوعة، بما في ذلك إسناد القوات البرية، وضرب أهداف متنوعة، وتوفير الغطاء اللازم لباقي الطائرات الحربية.

وذكرت القناة الإسرائيلية أن الهدف المركزي للمناورة يتمثل في تعزيز العلاقة والتعاون بين سلاح الجو الإسرائيلي مع نظيره اليوناني. ولفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي ونظيره اليوناني هما الوحيدان اللذان يشغلان مروحيات أباتشي من نوع AH-64.

وعزت القناة العبرية الهدف من التدريب إلى مهاجمة سلاح الجو الإسرائيلي لأهداف محددة ومعينة في دول مجاورة لإسرائيل، تقترب في التضاريس الجغرافية من تضاريس اليونان.