للمرة الأولى في إسرائيل... إجراء عسكري جديد مع اليونان للتدرب على مهاجمة دول مجاورة

أفادت القناة العبرية السابعة، مساء اليوم الخميس، بأنه شاركت في المناورة الإسرائيلية اليونانية، ست مروحيات يونانية من نوع أباتشي وتشينوك، بإشراف سرب المروحيات "اللمسة السحرية "، التابع لسلاح الجو الإسرائيلي.
وذكرت القناة الإسرائيلية أن الهدف المركزي للمناورة يتمثل في تعزيز العلاقة والتعاون بين سلاح الجو الإسرائيلي مع نظيره اليوناني. ولفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي ونظيره اليوناني هما الوحيدان اللذان يشغلان مروحيات أباتشي من نوع AH-64.
وعزت القناة العبرية الهدف من التدريب إلى مهاجمة سلاح الجو الإسرائيلي لأهداف محددة ومعينة في دول مجاورة لإسرائيل، تقترب في التضاريس الجغرافية من تضاريس اليونان.
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