لجمع معلومات استخبارية... بالون مراقبة إسرائيلي جديد

كشفت مجلة إسرائيلية النقاب عن بالون مراقبة جديد، يتميز بكونه بالونا تكتيكيا متنقلا بواسطة مركبة خاصة، تمكنه من العمل في جميع الظروف الجوية والبيئية المختلفة.

ذكرت مجلة "يسرائيل ديفنس"، مساء أمس الأربعاء، أن شركة "أر تي" الإسرائيلية، المتخصصة في تطوير وإنتاج بالونات المراقبة لجمع المعلومات الاستخبارية وتعزيز الحماية الأمنية، نجحت في إنتاج بالون مراقبة جديدة لجمع المعلومات.

חברת RT הישראלית חושפת את SkyStar120: מערכת בלון תצפית חדשה וניידתhttps://t.co/mYIlINCTiO pic.twitter.com/JhfFQuI1lI — ישראל דיפנס (@IsraelD_Heb) November 7, 2018

وأطلقت الشركة الإسرائيلية على البالون الجديد، اسم "Sky star 120"، ومهمته تزويد القادة الميدانيين في مسرح عمليات المعركة بالمعلومات المستجدة في الزمان والمكان المناسبين.

وأوضحت المجلة العبرية أن البالون الجديد سيدخل خدمة الجيش الإسرائيلي، نظرا لأهميته الاستراتيجية في تجميع المعلومات.