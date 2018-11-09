مقتل 7 أشخاص وإصابة 20 جراء حريق بمبنى في سيئول

لقي ما لا يقل عن سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب نحو 20 آخرون، جراء حريق شب في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول، وفقا لما جاء وسائل الإعلام المحلية.

طوكيو- سبوتنيك. وفقا لوسائل الإعلام، شب الحريق في الطابق الثالث من مبنى يستخدم بشكل جزئي للسكن في المنطقة الوسطى من جونغنو غو في حي كفانسو دونغ.

(2nd LD) Fire at dormitory-style housing facility in Seoul kills at least 7 https://t.co/XRjbk5e0FT — Yonhap News Agency (@YonhapNews) November 9, 2018

وقالت وكالة "رينهاب" إن 52 شاحنة ونحو 173 من رجال الإطفاء يعملون في مكان الحريق.

يذكر أن المبنى يعود بناؤه لأكثر من 30 عامًا ولم يكن مجهزًا بعناصر الإطفاء التلقائية.