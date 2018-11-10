ترامب يسخر من اقتراح ماكرون بإنشاء جيش لمواجهة أمريكا

وأضاف، "ربما يتعين على أوروبا أولاً أن تدفع نصيبها العادل في حلف الناتو، الذي تدعمه الولايات المتحدة بشكل كبير".
يذكر أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد اقترح في وقت سابق، إنشاء "جيش أوروبي شامل" مستقل عن الولايات المتحدة الأميركية، بما في ذلك وللأمن السيبراني. مشددا على أن أوروبا تواجه في الوقت الحاضر العديد من المحاولات للتدخل في عملياتها الديمقراطية الداخلية والفضاء السيبراني.
ويعرف الموقف السلبي لدى ترامب من هيكلة ميزانية حلف شمال الأطلسي "الناتو"، حيث تدفع الولايات المتحدة نصيب الأسد من النفقات. وأعلن ترامب أنه يتعين على الحلفاء أن يدفعوا للولايات المتحدة المزيد من أجل "الحماية".
President Macron of France has just suggested that Europe build its own military in order to protect itself from the U.S., China and Russia. Very insulting, but perhaps Europe should first pay its fair share of NATO, which the U.S. subsidizes greatly!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2018
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