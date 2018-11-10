ترامب يسخر من اقتراح ماكرون بإنشاء جيش لمواجهة أمريكا

وصف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم السبت، أقتراح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بإنشاء جيش أوروبي للدفاع عن أوروبا من الولايات المتحدة وروسيا والصين، بأنه "مهين للغاية".

© Sputnik . Алексей Витвицкий ماكرون يقترح تشكيل جيش أوروبي

واشنطن — سبوتنيك . وكتب الرئيس الأميركي على موقع "تويتر": "اقترح الرئيس الفرنسي ماكرون أن تنشئ أوروبا قوات مسلحة لحماية نفسها من الولايات المتحدة والصين وروسيا. إنه أمر مهين للغاية.

وأضاف، "ربما يتعين على أوروبا أولاً أن تدفع نصيبها العادل في حلف الناتو، الذي تدعمه الولايات المتحدة بشكل كبير".

يذكر أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد اقترح في وقت سابق، إنشاء "جيش أوروبي شامل" مستقل عن الولايات المتحدة الأميركية، بما في ذلك وللأمن السيبراني. مشددا على أن أوروبا تواجه في الوقت الحاضر العديد من المحاولات للتدخل في عملياتها الديمقراطية الداخلية والفضاء السيبراني.

ويعرف الموقف السلبي لدى ترامب من هيكلة ميزانية حلف شمال الأطلسي "الناتو"، حيث تدفع الولايات المتحدة نصيب الأسد من النفقات. وأعلن ترامب أنه يتعين على الحلفاء أن يدفعوا للولايات المتحدة المزيد من أجل "الحماية".