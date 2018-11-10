قناة فرنسية: ماكرون ينجو من محاولة اغتيال مدبرة

كشفت قناة "France 2" الفرنسية نقلا عن مصادر أمنية خاصة أنه تم اعتقال أشخاص مشتبه في تخطيطهم لعملية اغتيال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الاحتفال بالذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى، وأنهم اعترفوا خلال التحقيق بالتخطيط لقتل الرئيس الفرنسي.

© REUTERS / GONZALO FUENTES ترامب يسخر من اقتراح ماكرون بإنشاء جيش لمواجهة أمريكا

ووفقا لمصدر " France 2 "، كانت الخطة تقتضي بالهجوم على ماكرون خلال الاحتفال بالذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى في باريس في 7 نوفمبر/تشرين الثاني وضربه بالسلاح الأبيض.

كما كشف التحقيق أن المحرض الأساسي على الهجوم هو مواطن يدعى جان بيير البالغ 62 من العمر، وهو رجل أعمال سابق. وبعد حملة تفتيش واسعة استطاعت القوات الأمنية من مصادرة السلاح من سيارة رجل الأعمال الذي كان ينوي استخدامه الأشخاص لقتل ماكرون.