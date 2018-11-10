رئيس منظمة الحج الإيرانية: 1.2 مليون مواطن ينتظرون الموسم المقبل

ووفقا لوكالة "فارس". وقال حميد محمدي: خلال سنوات 2015 و2016 و2017، سجل عدد من الراغبين أسماءهم للحج، وأودعوا رسوم التسجيل (أو ما يسمى وديعة الحج) لدى البنك الوطني (بانك ملي)، وقاموا بتسجيل بياناتهم، ومن المحتمل أن تكون بعض المعلومات قد تغيرت، خلال هذه السنوات الأخيرة، بما فيها العنوان او لعل بعضهم انصرفوا.. لذلك قررنا تنظيم هذه المعلومات.
ودعا رئيس منظمة الحج والزيارة، الراغبين (من المسجلين سابقا) إلى إكمال بياناتهم ومعلوماتهم من خلال مراجعة منظومة الحجز للحج، على موقع منظمة الحج والزيارة، أو مراجعة مكاتب خدمات الزيارة، منوها إلى أن هذا الأمر فقط لتحديث المعلومات وتنظيمها، ومن السابق لأوانه تحديد الأولويات أو تحديد كلفة الحج.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)