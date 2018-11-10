رئيس منظمة الحج الإيرانية: 1.2 مليون مواطن ينتظرون الموسم المقبل

أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، اليوم السبت، أن 1.2 مليون إيراني كانوا قد سجلوا، في السنوات الماضية، في قوائم موسم الحج المقبل.

ووفقا لوكالة "فارس". وقال حميد محمدي: خلال سنوات 2015 و2016 و2017، سجل عدد من الراغبين أسماءهم للحج، وأودعوا رسوم التسجيل (أو ما يسمى وديعة الحج) لدى البنك الوطني (بانك ملي)، وقاموا بتسجيل بياناتهم، ومن المحتمل أن تكون بعض المعلومات قد تغيرت، خلال هذه السنوات الأخيرة، بما فيها العنوان او لعل بعضهم انصرفوا.. لذلك قررنا تنظيم هذه المعلومات.



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