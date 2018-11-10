السفارة الروسية ترفض التعليق على "اعتراف" الجاسوس النمساوي

رفضت السفارة الروسية في النمسا التعليق لـ"سبوتنيك"، حول اعتراف العقيد السابق للسلطات النمساوية، بالتجسس لصالح روسيا.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "Die Presse" النمساوية، أن عقيدا نمساويا متقاعدا اعترف بقيامه بالتجسس لصالح روسيا.

وقال المتحدث باسم السفارة، بولات حيدروف، "لا تعليق".

هذا وسبق لصحيفة "كرونين تسايتونجغ" النمساوية أن أعلنت، أنه تم احتجاز عقيد سابق في القوات المسلحة النمساوية للاشتباه في قيامه بأنشطة استخبارية لمدة 20 عاما، لصالح روسيا. ووفقا للصحيفة، من المفترض أن العقيد كان يجمع معلومات حول سلاح الجو النمساوي وأنظمة المدفعية وأزمة الهجرة، بالإضافة إلى معلومات مفصلة عن العديد من العسكريين النمساويين رفيعي المستوى.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت لاحق، أنه فوجئ بشكل غير سار بالمعلومات حول الوضع مع العقيد السابق المتهم بأنشطة استخبارية لصالح روسيا في النمسا، وتم استدعاء السفير النمساوي لوزارة الخارجية أمس الجمعة للبحث في الوضع.