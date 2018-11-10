منظمة إسرائيلية تصدر "عملة تذكارية" تحمل صورة ترامب

ووفقا للموقع الإلكتروني "عكا"، أصدرت منظمة "الهيكل" اليهودية عملة نقدية تذكارية مصنوعة من مادة الفضة، لمرة واحدة فقط، بقيمة نصف شيكل إسرائيلي تحمل صورة ترامب.
وبحسب القانون الإسرائيلي، فإن الجهة الوحيدة التي تُصدر النقود التذكارية هي بنك إسرائيل فقط، وهي العملات المعترف بها في الدولة، مثل العملات التذكارية التي أصدرت في ذكرى مرور 70 عاما على قيام إسرائيل.
وتطبع العملات التذكارية بعدد محدد من الذهب والفضة، ويتم بيعها في المزاد، وهي أقرب لأن تكون دروعا تكريمية، من منظمة يهودية قوية لها مكانة، لأنها تربط أعمالها بحدث يهودي مقدس.
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