منظمة إسرائيلية تصدر "عملة تذكارية" تحمل صورة ترامب

ووفقا للموقع الإلكتروني "عكا"، أصدرت منظمة "الهيكل" اليهودية عملة نقدية تذكارية مصنوعة من مادة الفضة، لمرة واحدة فقط، بقيمة نصف شيكل إسرائيلي تحمل صورة ترامب.

© REUTERS / VINCENT KESSLER هذا ما اتفق عليه ترامب وماكرون بشأن "اغتيال خاشقجي"

وحملت العملة التذكارية على الوجه الأول صورة للهيكل، وعلى الوجه الثاني صورة للملك الفارسي قورش —الذي سمح لليهود بإعادة بناء الهيكل- مع صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مكتوب عليها: "وعد قورش، وعد بلفور، وعد ترامب".

وبحسب القانون الإسرائيلي، فإن الجهة الوحيدة التي تُصدر النقود التذكارية هي بنك إسرائيل فقط، وهي العملات المعترف بها في الدولة، مثل العملات التذكارية التي أصدرت في ذكرى مرور 70 عاما على قيام إسرائيل.

وتطبع العملات التذكارية بعدد محدد من الذهب والفضة، ويتم بيعها في المزاد، وهي أقرب لأن تكون دروعا تكريمية، من منظمة يهودية قوية لها مكانة، لأنها تربط أعمالها بحدث يهودي مقدس.