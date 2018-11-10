فارسة إسرائيلية تفوز بالمركز الثاني لبطولة قفز الحواجز في قطر

القاهرة — سبوتنيك. وكتب الناطق باسم المكب الإعلامي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أوفير غندلمان، في صفحته على تليغرام: "ألف مبروك للفارسة الإسرائيلية دانييل غولدشتاين التي فازت بالمرتبة الثانية في بطولة قفز الحواجز التي أقيمت في قطر. نفتخر بك يا دانييل، وإلى الأمام في هذه الرياضة النبيلة التي تحظى بإعجاب كبير في الدول العربية".
وذكر بيان ديوان الحكومة الإسرائيلية أن "جميع اللاعبين العرب سيرفعون أعلام بلدانهم وسيتم عزف نشيدهم الوطني في مراسم توزيع الميداليات دون استثناء. هذا هو إنجاز عظيم لدولة إسرائيل وللجودو الإسرائيلي".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو قد استقبل، عصر الخميس الماضي، لاعبي الجودو الإسرائيليين الذين فازوا بخمس ميداليات "ثلاث منها برونزية، واثنتان ذهبية" في بطولة "الجودو" التي عقدت في الشهر الماضي، وبحضور وزيرة الثقاف والرياضة الإسرائيلية ميري ريغيف، وشهدت عزف النشيد الوطني الإسرائيلي.
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