فارسة إسرائيلية تفوز بالمركز الثاني لبطولة قفز الحواجز في قطر

أعرب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عن تهانيه لفارسة إسرائيلية أحرزت مركزا متقدما في بطولة للفروسية مقامة في قطر، في آخر انتصار رياضي تعلن عنه إسرائيل بمسابقات مقامة بدول خليجية أثارت الجدل حول توجه تلك الدول نحو التطبيع مع تل أبيب.

القاهرة — سبوتنيك. وكتب الناطق باسم المكب الإعلامي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أوفير غندلمان، في صفحته على تليغرام: "ألف مبروك للفارسة الإسرائيلية دانييل غولدشتاين التي فازت بالمرتبة الثانية في بطولة قفز الحواجز التي أقيمت في قطر. نفتخر بك يا دانييل، وإلى الأمام في هذه الرياضة النبيلة التي تحظى بإعجاب كبير في الدول العربية".

© Sputnik . Vlademir Astapkovich علم إسرائيل يرفرف وسط أناشيد يهودية في قطر والإمارات (صور وفيديو)

وأعلن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية الخميس الماضي أن إسرائيل ستستضيف للمرة الأولى بطولة الجودو غراند سلام، التي سيشارك فيها لاعبون من دول عربية لا تقيم علاقات دبلوماسية مع تل أبيب.

وذكر بيان ديوان الحكومة الإسرائيلية أن "جميع اللاعبين العرب سيرفعون أعلام بلدانهم وسيتم عزف نشيدهم الوطني في مراسم توزيع الميداليات دون استثناء. هذا هو إنجاز عظيم لدولة إسرائيل وللجودو الإسرائيلي".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو قد استقبل، عصر الخميس الماضي، لاعبي الجودو الإسرائيليين الذين فازوا بخمس ميداليات "ثلاث منها برونزية، واثنتان ذهبية" في بطولة "الجودو" التي عقدت في الشهر الماضي، وبحضور وزيرة الثقاف والرياضة الإسرائيلية ميري ريغيف، وشهدت عزف النشيد الوطني الإسرائيلي.