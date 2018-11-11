اليابان ستراقب وتتحكم بالسياح عن طريق أشعة "الواي فاي" الخاصة بأجهزتهم

ستختبر مدينة كيوتو اليابانية نظامًا جديدًا يتحكم ويتنبأ بعدد السياح ويتحكم في تدفق الزوار في الأماكن الشعبية.

تم تنفيذ المشروع التجريبي لوزارة السياحة في اليابان، ومدينة كيوتو ورابطة السياحة في المدينة في منطقة مشاهدة أوراق الشجر الشهيرة في أراشيياما. هذه المنطقة الواقعة غرب كيوتو معروفة بمناظرها الطبيعية الرائعة منذ العصور الوسطى، وذلك حسب صحيفة "The Japan Times".

لأول مرة في اليابان، سيتم تحديث توقعات أماكن الازدحام المروري في ثماني مقاطعات في أراشيياما بانتظام عبر الإنترنت استنادًا إلى بيانات أجهزة الاستشعار التي تتعقب إشارات شبكة "الواي فاي".

وحتى 17 ديسمبر/كانون الأول، سيشمل النظام المناطق السياحية، بما في ذلك الجسر الخلاب وبساتين البامبو الشهيرة. وفي وقت سابق من منتصف شهر سبتمبر، رصدت أجهزة الاستشعار المثبتة في 13 موقعًا إشارات "واي فاي" للهواتف الذكية للأشخاص، وجمعت بيانات عن عدد الزائرين والمدة التي مكثوا فيها في المواقع المراقبة.

وستتوفر التنبؤات الساعية، ومعلومات عن الازدحام والطرق البديلة للسائحين على الإنترنت باللغتين اليابانية والإنجليزية. كما سيعرض الموقع الإلكتروني للمسافرين الطرق المتاحة عند اختيار منطقة لزيارتها، وسيعرض توصيات بالوقت المثالي للزيارة.