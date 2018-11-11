الأمم المتحدة تدعو للتعددية القطبية في النظام العالمي الجديد

دافع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، اليوم الأحد، عن وجود عالم متعدد الأقطاب، محذرا في ذات الوقت من وجود أوجه تشابه بين عالم اليوم، وبين الأوضاع الاقتصادية والسياسية في ثلاثينيات القرن الماضي، وهي السنوات التي مهدت الطريق أمام اندلاع الحرب العالمية الثانية.

القاهرة — سبوتنيك. وقال غوتيرش في كلمته أمام منتدى باريس للسلام في "عالمنا في حاجة إلى التعدد، وبدون التعدد سيظل الخطر قائما"، مضيفا، "يجب حماية التعدد وفي دفعه للأمام".

© Fotolia / Firairo رعب الغرب من عودة الاتحاد السوفييتي ونهاية عالم القطب الواحد

وحذر غوتيرش من الأوضاع غير المستقرة في عالم اليوم قائلا، "كما أرى، هناك العديد من العناصر المتشابهة اليوم مع كل من سنوات بداية القرن العشرين وثلاثينات القرن الماضي، مما يزيد المخاوف من اندلاع من سلسلة أحداث لا يمكن التنبؤ بها".

وكانت موسكو أعلنت في وقت سابق هذا العام، أن الولايات المتحدة سارت طويلا نحو الخروج من معاهدة الحد من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى مع روسيا.

وانتقد مصدر في الخارجية الروسية يوم الأحد 21 أكتوبر/ تشرين الأول التوجهات الأمريكية قائلا: "دافعهم الرئيسي هو الحلم بعالم أحادي القطب".