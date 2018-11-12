قاذفة قنابل نووية أمريكية تهبط بشكل اضطراري

ووقع الحادث في الربيع، لكن الجيش أخبر عنه الآن فقط. في 1 مايو/ أيار، خلال رحلة تدريبية، تم إطلاق إنذار الحريق في ثلاث حجرات في القاذفة. وتم إطفاء حريقين ولم يتم إطفاء الثالث — وكان في المحرك رقم 2، وأمر قائد طاقم الطائرة بمغادرة الطائرة. وأول من كان يجب أن يقذف نفسه من الطائرة هو مشغل الأسلحة، ولكنه لم يتمكن. فألغى القائد العملية وبعد 20 دقيقة، هبطت الطائرة B-1 بمحرك مشتعل في مطار ميدلاند.

ووفقا لموقع Defence Blog /هذا هو الهبوط الأول للانسر بمثل هذه الحالة، ومُنِح أفراد الطاقم الذين أنقذوا القاذفة مكافآة بقيمة 400 مليون دولار، على مهنيتهم وشجاعتهم في حالات الطوارئ في يوليو تموز.