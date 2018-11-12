متحدث: وزير الخارجية البريطاني سيضغط في الرياض لتحقيق العدالة في قضية خاشقجي

ذكر المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن وزير الخارجية البريطاني سيضغط على القادة السعوديين لفعل المزيد في سبيل تحقيق العدالة والمحاسبة في مقتل خاشقجي.

أفادت "رويترز" أن المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قال اليوم الإثنين إن وزير الخارجية جيريمي هانت سيضغط على الزعماء السعوديين لبذل المزيد من أجل تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وسيزور هانت السعودية والإمارات اليوم للضغط من أجل إنهاء الحرب في اليمن ولدعوة الزعماء السعوديين إلى التعاون في التحقيق بشأن مقتل خاشقجي.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" بيانا عبر موقعها الرسمي، أشارت فيه إلى أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، استقبل وزير الخارجية البريطاني في مكتبه بقصر اليمامة بالعاصمة الرياض، لاستعراض مجالات التعاون المشترك بين البلدين، ومستجدات الأحداث في المنطقة.

وقالت الخارجية البريطانية في بيان لها أن هنت سيكون أول وزير بريطاني يزور السعودية منذ مقتل خاشقجي قبل شهر، وأنه سيستغل زيارته إلى المملكة لتوضيح أهمية تعاون السعودية مع تركيا لإجراء تحقيق كامل وذي مصداقية.

وعن ذلك قال هنت: "المجتمع الدولي متحد في شعوره بمدى فظاعة وشناعة القتل الوحشي لجمال خاشقجي قبل شهر".

وأضاف:

"غير مقبول تماما أن الملابسات الكاملة وراء مقتله ما زالت غير واضحة، ونحن نحث السلطات السعودية على التعاون تماما مع التحقيق التركي في ملابسات مقتله لأجل تحقيق العدالة لعائلته وللعالم الذي يراقب ما يحدث".