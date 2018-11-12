وزير خارجية فرنسا عن اليمن: يجب وقف تغذية هذه الحرب القذرة

طالب وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لودريان، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي ببذل كل الجهود لوضع حد للحرب في اليمن في الوقت، الذي تتصاعد فيه حدة المعارك في الحديدة غربي اليمن بعد سقوط اكثر من 150 قتيلا في يوم واحد.

باريس- سبوتنيك وقال لودريان، خلال مقابلة أجرتها معه إذاعة فرانس2 الفرنسية، "يجب على المجتمع الدولي أن يقول كفى للحرب في اليمن، هذا ما سبق وقلناه وما قالته الولايات المتحدة وبريطانيا".

© REUTERS / Anees Mahyoub واشنطن تدعو إلى وقف الحرب في اليمن

دعا لودريان كل الأطراف المعنية "للعمل على عملية تسمح بوقف لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية بغية التوصل لحل سياسي" وذلك تعليقا على موضوع انعقاد مؤتمر دولي حول اليمن في السويد قريبا.

وأضاف "لن يكون هناك منتصر في هذه الحرب لهذا يجب وقف تغذية هذه الحرب القذرة".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد أعلن الشهر الماضي، أن الولايات المتحدة تدعو التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية إلى وقف الضربات الجوية في جميع المناطق المأهولة بالسكان في اليمن.

وقال الوزير الأمريكي في بيان له: "لقد حان الوقت لوضع حد للأعمال العدائية، بما في ذلك ضربات الصواريخ والطائرات دون طيار من المناطق التي تسيطر عليها الحوثيون في اتجاه المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وبالتالي يجب أن تتوقف الضربات الجوية للتحالف في جميع المناطق المأهولة في اليمن".

وأضاف بومبيو: "ينبغي أن تبدأ مشاورات جوهرية مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتنفيذ تدابير بناء الثقة لحل المشاكل الرئيسية للصراع وتجريد الحدود من السلاح، في نوفمبر/ تشرين الثاني من هذا العام، في بلد ثالث".