"ميركل زوجة ماكرون"... سيدة فرنسية تخطئ بين المستشارة الألمانية وبريجيت (فيديو)

شهدت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى بلدية ريتاون، والتي شهدت توقيع اتفاقية الهدنة المعروفة "كومبين" في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 1918، لقاء مع عدد من سكان البلدة.

اللقاء الذي جمع الرئيسيين بأهالي البلدة شهد حدثا طريفا تمثل في قيام سيدة فرنسية مسنة بالحديث مع المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي.

السيدة المسنة التي وصفت مصافحتها للرئيس الفرنسي بأنها شيء من الخيال، رحبت بالمستشارة الألمانية سائلة إياها "هل هذه أنت سيدتي زوجة ماكرون؟"، لتبادرها المستشارة بالإجابة باللغة الألمانية.

مقطع الفيديو المصور الذي التقطه المصورون يظهر حديث السيدة المسنة مع المستشارة الألمانية مرارا على أنها زوجة الرئيس الفرنسي، في الوقت الذي شرح لها المحيطون بأنها ليست زوجة الرئيس الفرنسي.

يذكر بأن السيدة الفرنسية تدعى ريتوندا وبحسب قناة "BFMTV" التلفزيونية فإن السيدة الفرنسية تبلغ من العمر نحو 100 عام.