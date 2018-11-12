المبعوث الخاص للرئيس الروسي: انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان محل بحث

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان، مدير القسم الأسيوي الثاني في وزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، اليوم الاثنين، إن وزارة الخارجية لا تستبعد طرح مسألة انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان خلال اللقاء مع المبعوث الأمريكي الخاص بأفغانستان زلماي خليل زاد، في موسكو.

موسكو — سبوتنيك. وقال كابولوف في مقابلة مع قناة "آر تي"، ردا على سؤال بهذا الخصوص: "سنناقش كل شيء تقريبا، نحن نعرف بعضنا البعض منذ فترة طويلة من أن أجل نكون دبلوماسيين جدا. لقد حان الوقت لإجراء محادثة مفتوحة، وكذلك قد حان الوقت للتوقف عن الاختباء وراء اللغة الدبلوماسية".

© Sputnik . Natalia Seliverstova الوفد الأفغاني إلى "صيغة موسكو" حول أفغانستان يصل العاصمة الروسية

وكان كابولوف قد أعلن في وقت سابق من اليوم أن زاد، يعتزم زيارة موسكو في أوائل كانون الأول/ديسمبر وأنه يجري الآن التنسيق على الموعد الدقيق ومدة الزيارة.

هذا واستضافت موسكو، يوم 9 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، الجولة الثانية من المشاورات في إطار ما يسمى بـ"صيغة موسكو، التي حضرها ممثلو المكتب السياسي لحركة طالبان في الدوحة للمرة الأولى والمجلس الأعلى الأفغاني للسلام، الذي كما أعلنت الخارجية الأفغانية لا تمثل حكومة البلاد، وفي نفس الوقت أعربت كابول عن أملها في أن يفضي اجتماع موسكو إلى إطلاق مفاوضات مباشرة بين السلطات الأفغانية وطالبان.

كما شارك في المشاورات ممثلون عن الصين، والهند، وإيران، وكازاخستان، وباكستان، وطاجيكستان، وتركمانستان، وأوزبكستان، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت الجولة الأولى من المشاورات جرت منتصف نيسان/ أبريل من العام الماضي، بحضور نواب وزراء الخارجية، وممثلين عن 11 دولة معنية بالتوصل للسلام في أفغانستان.