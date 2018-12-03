إيران: آلية التبادل المالي مع دول أوروبا تحتاج لمزيد من الوقت وواشنطن تسعى لعرقلتها

وصف الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، تعاون بلاده مع الدول الأوروبية بأنها "أمر إيجابي".

القاهرة- سبوتنيك. وقال قاسمي إن التعاون الأوروبي مع إيران للتغلب على العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران "إيجابي"، مشيرا إلى أن آلية التبادل المالي تحتاج إلى مزيد من الوقت.

© Sputnik . إيران ترد على التصريحات الأمريكية بشأن إطلاق صاروخ باليستي جديد

وأضاف قاسمي ، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "هذا التوجه يحتاج إلى عمل طويل، ونظرتنا حتى الآن إيجابية بشأن التعاون الأوروبي لخلق آلية التبادل المالي وواشنطن تسعى إلى عرقلتها".

وأعادت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس/ آب الماضي، بعد أن كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية [روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا]،

إلى أن انسحبت منها الولايات المتحدة في مايو/ أيار الماضي. ودخلت العقوبات الأمريكية الإضافية ضد إيران، التي تغطي صادرات النفط، حيز النفاذ في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وفي الوقت نفسه، منحت واشنطن إعفاءات مؤقتة من العقوبات النفطية إلى الصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا.