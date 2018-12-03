محاولة لاغتيال ترامب بواسطة رافعة

وبحسب صحيفة "ذا إندبندنت"، اعترف غريغوري لي لينغانغ، أنه سرق رافعة شوكية كان ينوي استخدامها في "قلب" سيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والقبض عليه ثم قتله.

© REUTERS / JONATHAN ERNST ترامب يعد كيم جونغ أون بتحقيق كل أمانيه

وكانت السلطات اعتقلت غريغوري لي لينغانغ، البالغ من العمر 42 عاما، في سبتمبر/أيلول 2017، لسرقة الرافعة الشوكية ومحاولة قيادتها واختراق موكب لترامب أثناء زيارته للولاية من أجل الترويج لقانون الضريبة.

وزعمت مساعدة الادعاء الأمريكي براندي ساس راسل، أن الرجل "كان ينوي الوصول إلى سيارة الليموزين الخاصة بالرئيس الأميركي وقلبها رأسا على عقب ثم الوصول إلى الرئيس واغتياله".

وتمكن غريغوري من الهرب من موقع الموكب بعد أن علقت الرافعة الشوكية في منطقة محصورة، لكن عناصر الشرطة تمكنوا من تعقبه وملاحقته والقبض عليه.

وقبل محاولة قلب سيارة الليموزين، أشعل غريغوري الحرائق في محل الصيانة التابع لبلدية بسمارك، وفي مكتب الإصلاح والتأهيل التابع للولاية، وهي جرائم اعترف بارتكابها أيضا.

وأصدرت المحكمة عليه حكما بالسجن 10 سنوات في تهم الحرائق فقط، كما صدر عليه حكمان بالسجن كلا منهما بخمس سنوات لسرقة الرافعة الشوكية ولسرقة أخرى. ومن غير المتوقع الإفراج عنه قبل العام 2038، ومن المتوقع أن يصدر الحكم عليه في محاولة الاغتيال في فبراير/شباط المقبل.