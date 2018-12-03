البرلمان الأبخازي يصدق اتفاق الصداقة والتعاون بين أبخازيا وسوريا

موسكو — سبوتنيك. وقال لوغوا لوكالة "سبوتنيك": "البرلمان الأبخازي سيصدق اتفاق الصداقة والتعاون بين أبخازيا وسوريا يوم 6 كانون الأول/ ديسمبر من هذا العام".الجمهورية العربية السورية".
هذا ووقع الرئيس السوري بشار الأسد مع نظيره الأبخازي راؤول خادجيمبا، في 4 أيلول/ سبتمبر، معاهدة صداقة وتعاون بين البلدين، كما أبرمت الدولتان اتفاقيتين، الأولى حول إنشاء لجنة مشتركة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والعلوم والفنون والثقافة، والثانية في مجال تسهيل وتطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.
وكانت وزارة الخارجية السورية، قد أعلنت يوم 29 أيار/ مايو الماضي، اعتراف دمشق بسيادة جمهوريتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، وإبرام اتفاقية حول إقامة علاقات ثنائية مع هاتين الدولتين، لتكون سوريا بذلك، أول دولة عربية تعترف باستقلالهما.
وأكدت وزارتا الخارجية في كل من أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، استعدادهما لإقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا.
واعترفت روسيا في آب/ أغسطس 2008، باستقلال أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، اللتين كانتا تسعيان لنيل الاستقلال عن جورجيا، وحدث ذلك بعد اندلاع حرب بين جورجيا وأوسيتيا الجنوبية، في آب/ أغسطس 2008 استمرت 5 أيام.
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