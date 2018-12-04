الرئيس الفنزويلي يعلن أنه في طريقه إلى روسيا

المكسيك — سبوتنيك. وكتب الرئيس الفنزويلي في تغريدة على موقع "تويتر": "في الوقت الحالي، نطير إلى روسيا الاتحادية، لدعم وتعزيز علاقتنا الدبلوماسية والصداقة بين الدول الشقيقة".
وأضاف مادورو، أنه من المقرر أن يجتمع مع الرئيس الروسي، قائلا: "غدا سيكون لدينا اجتماع مكثف ومهم للغاية مع الرئيس فلاديمير بوتين".
#EnVivo 📹 | En este momento salimos rumbo a la Federación de Rusia para fortalecer y ampliar nuestras relaciones diplomáticas y los lazos de amistad entre países hermanos. https://t.co/tOY1iW5sun— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) December 4, 2018
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)