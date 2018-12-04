الرئيس الفنزويلي يعلن أنه في طريقه إلى روسيا

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم الثلاثاء، أنه متجه إلى روسيا في زيارة عمل حيث سيعقد مباحثات "هامة جدا" مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

المكسيك — سبوتنيك. وكتب الرئيس الفنزويلي في تغريدة على موقع "تويتر": "في الوقت الحالي، نطير إلى روسيا الاتحادية، لدعم وتعزيز علاقتنا الدبلوماسية والصداقة بين الدول الشقيقة".

وأضاف مادورو، أنه من المقرر أن يجتمع مع الرئيس الروسي، قائلا: "غدا سيكون لدينا اجتماع مكثف ومهم للغاية مع الرئيس فلاديمير بوتين".

#EnVivo 📹 | En este momento salimos rumbo a la Federación de Rusia para fortalecer y ampliar nuestras relaciones diplomáticas y los lazos de amistad entre países hermanos. https://t.co/tOY1iW5sun — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) December 4, 2018