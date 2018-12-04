خلافات إسرائيلية حول مواجهة "حزب الله"

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن ضابطا إسرائيليا رفيع المستوى، عارض القيام بعملية عسكرية موسعة ضد "حزب الله" اللبناني، لهدم أنفاق الحزب، على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وأوضحت القناة العبرية في تغريدة لها على الصفحة الرسمية على "تويتر"، أن عملية "درع الشمال" لم تحظ بموافقة كاملة من أعضاء الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، وإنما عارضها ضابط إسرائيلي بارز في المخابرات العسكرية "أمان"، بدعوى أن الوقت ليس مناسبا للقيام بمثل هذه العملية، في مقابل الاهتمام بعمليات عسكرية أخرى.

פרסום ראשון הערב ב-@kann_news: בישיבת הקבינט הציג קצין בכיר באמ"ן עמדה בפני השרים מדוע זה לא הזמן הנכון לפעולה צבאית כנגד המנהרות, וכי צריכים להתרחש עוד כמה דברים בשטח, לפני שהמבצע צריך להפוך לגלוי. בסופו של דבר הקבינט אישר לפני כחודש את הפעילות — ולא קיבל את עמדת הקצין — Gili Cohen (@gilicohen10) December 4, 2018

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء، عن إطلاقه عملية "درع الشمال"، من أجل البحث عن أنفاق عابرة للحدود وتدميرها، وهي تقع شمالي البلاد، وقد يستخدمها "حزب الله" اللبناني في حروبه المستقبلية.

إلى ذلك، وبعد إطلاق إسرائيل العملية، رد الجيش اللبناني ببيان جاء فيه "على ضوء إعلان العدو الإسرائيلي، فجر اليوم إطلاق عملية (درع الشمال) المتعلقة بأنفاق مزعومة على الحدود الجنوبية، تؤكد قيادة الجيش أن الوضع في الجانب اللبناني هادئ ومستقر، وهو قيد متابعة دقيقة".

كما أشار البيان إلى أن الجيش اللبناني على جهوزية تامة لمواجهة أي طارئ.