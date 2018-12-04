سيناتور أمريكي يتهم ولي العهد السعودي بتخطيط مسبق لقتل خاشقجي

قال السيناتور الجمهوري، رئيس لجنة العلاقات الدولية، روبرت كوركر، أثناء جلسة مع رئيسة وكالة الاستخبارات المركزية، جينا هاسبل، في مجلس الشيوخ الأمريكي، إنه لا شك في أن ولي عهد المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان، متورط في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأضاف "أن محمد بن سلمان هو من أمر بقتل الصحفي، وعرف بالضبط ما كان يحدث وخطط له مسبقا"، وفق صحيفة "الغارديان".

© AFP 2018 / MOHAMMED AL-SHAIKH مطالبة دولية لولي العهد السعودي بشأن خاشقجي

واختفى خاشقجي يوم 2 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عقب دخوله إلى مقر القنصلية السعودية في إسطنبول، لاستخلاص وثائق شخصية. وقالت الرياض إنه قتل بشجار مع المشتبه بهم بداخل القنصلية. وتقول أنقرة إن رواية الرياض حول القضية غير مقنعة.

وكان النائب العام السعودي، أعلن أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول بعد حقنه بمخدر ثم تم تجزئة الجثة.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.