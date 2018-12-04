بعد حادثة مضيق كيرتش... سفن "الناتو" تقوم بإجراء مناورات في البحر الأسود

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أن سفن "الناتو" تقوم بإجراء مناورات في البحر الأسود، مؤكدا على دعم الحلف لأوكرانيا، في ضوء أزمة مضيق كيرتش مع روسيا.

أمستردام — سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء في بروكسل، إن "سفن حلف الناتو تقوم بإجراء مناورات في البحر الأسود وتجري استطلاعات".

© Sputnik . Alexey Malgavko أوكرانيا تناقش مع وزراء خارجية دول "الناتو" مسألة إرسال سفن إلى بحر آزوف

وأضاف ستولتنبرغ أن "وجود الناتو في البحر الأسود أحدث فرقا، والدول الأعضاء بذلك أرسلوا رسالة أنهم سيقدمون الدعم لأوكرانيا"، متابعا "نحن نقدم الدعم لأوكرانيا في مجال التدريب والتمكين والمناورات على الصعيد العسكري والبحري".

وطالب ستولتنبرغ روسيا بـ"إطلاق سراح السفن الأوكرانية والطاقم، والسماح بالسفن التجارية وغيرها باستخدام بحر آزوف بناء على اتفاق مبرم سابقاً".

يذكر أنه سبق وقامت ثلاث سفن ("بيرديانسك" و"نيكوبول" و"ياني كابو") من البحرية الأوكرانية باختراق الحدود الروسية والدخول في المياه الإقليمية لروسيا الاتحادية. وقامت السفن الأوكرانية بمناورات خطيرة رافضة الاستجابة للمطالب المشروعة للسفن والزوارق الروسية المرافقة لها. وفي نهاية الأمر تم احتجاز 24 عسكريا أوكرانيا كانوا على متن هذه السفن.

من جانبه، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحادث الذي وقع عند مضيق كيرتش، بأنه استفزاز مشيرا إلى أنه كان من بين أفراد أطقم السفن المذكورة عنصران من عناصر جهاز الأمن الأوكراني، اللذان قاما بإدارة هذه العملية الخاصة. وأكد بوتين أيضا أن قيام الجانب الأوكراني بهذا الاستفزاز في البحر الأسود يعود السبب فيه، على حد قوله، إلى المستوى المنخفض لشعبية الرئيس الأوكراني، بيوتر بوروشينكو، عشية الانتخابات الرئاسية المقبلة.