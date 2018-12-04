بعد حادثة مضيق كيرتش... سفن "الناتو" تقوم بإجراء مناورات في البحر الأسود

أمستردام — سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء في بروكسل، إن "سفن حلف الناتو تقوم بإجراء مناورات في البحر الأسود وتجري استطلاعات".
وطالب ستولتنبرغ روسيا بـ"إطلاق سراح السفن الأوكرانية والطاقم، والسماح بالسفن التجارية وغيرها باستخدام بحر آزوف بناء على اتفاق مبرم سابقاً".
يذكر أنه سبق وقامت ثلاث سفن ("بيرديانسك" و"نيكوبول" و"ياني كابو") من البحرية الأوكرانية باختراق الحدود الروسية والدخول في المياه الإقليمية لروسيا الاتحادية. وقامت السفن الأوكرانية بمناورات خطيرة رافضة الاستجابة للمطالب المشروعة للسفن والزوارق الروسية المرافقة لها. وفي نهاية الأمر تم احتجاز 24 عسكريا أوكرانيا كانوا على متن هذه السفن.
من جانبه، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحادث الذي وقع عند مضيق كيرتش، بأنه استفزاز مشيرا إلى أنه كان من بين أفراد أطقم السفن المذكورة عنصران من عناصر جهاز الأمن الأوكراني، اللذان قاما بإدارة هذه العملية الخاصة. وأكد بوتين أيضا أن قيام الجانب الأوكراني بهذا الاستفزاز في البحر الأسود يعود السبب فيه، على حد قوله، إلى المستوى المنخفض لشعبية الرئيس الأوكراني، بيوتر بوروشينكو، عشية الانتخابات الرئاسية المقبلة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)