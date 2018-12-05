فرنسا: الحكومة يمكن أن تتراجع عن موقفها إزاء ضريبة الثروة

قال بنجامين جريفو المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، إن الحكومة قد تغير موقفها من ضريبة الثروة رغم الاحتجاجات الأخيرة.

وأضاف بنجامين جريفو: "غيرت الحكومة بعض معايير ضريبة الثروة فجعلتها تقتصر على صفقات الممتلكات الفاخرة والأصول العقارية"، حسب "رويترز".

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE ترامب يعلق على تراجع ماكرون أمام الاحتجاجات في فرنسا

وتابع جريفو، اليوم الأربعاء، لراديو "آر.تي.إل" أن "الحكومة قد تعيد النظر في هذه الاقتراحات إذا شعرت بأن الخطوة لا تجدي نفعا".

وأوضح: "إذا تبين أن الإجراء الذي اتخذناه لا يجدي نفعا وإذا لم تسر الأمور على ما يرام فإننا لسنا حمقى، بوسعنا تغييره".

وانتقد بعضهم خطوة ماكرون ووصفوه بأنه "رئيس الأغنياء" لأنه خفف من عبء الضريبة على الكثير من الأثرياء في فرنسا.

وأعلنت فرنسا، أمس الثلاثاء، تجميد قرار زيادة الضرائب على الوقود لمدة 6 أشهر، وذلك بعد تصاعد احتجاجات "السترات الصفراء" رفضا للزيادات الضريبية.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب: "القرارات المتخذة بتجميد الإجراءات الضريبية يجب أن تسمح لنا ببدء الحوار وتهدئة الأوضاع".