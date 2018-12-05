تقرير: بوتين ينقذ ولي العهد السعودي من العزلة (فيديو)

كان من المفروض أن يجد ولي العهد السعودي نفسه في عزلة خلال اجتماع قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.

فقد رأى بعض زعماء العالم الغربي مثل الرئيس الفرنسي ماكرون أنه من الضروري أن يفرضوا عزلة على الأمير محمد بن سلمان بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي، كما أشارت إلى ذلك صحيفة "واشنطن بوست".

إلا أن ولي العهد السعودي لم يجد نفسه في عزلة حين حضر اجتماع قمة العشرين.

وقال تقرير نشرته مواقع إخبارية روسية إن طوق العزلة انهار بفضل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي وجه تحية حارة لولي العهد السعودي وفك بذلك عزلته.

وعن دوافع التحية الحارة، قال الناطق الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف إنها انبثقت من علاقات حسنة مع ملك المملكة العربية السعودية.