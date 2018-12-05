نبيه بري: مزاعم إسرائيل بشأن أنفاق "حزب الله" لا تستند إلى دلائل

اعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الأربعاء، أن لا دليل على قيام "حزب الله" بحفر أنفاق عند الحدود مع إسرائيل، عازيا التحركات الإسرائيلية الأخيرة المرتبطة بهذه المسألة إلى أسباب "داخلية".

بيروت — سبوتنيك. نقل عضو كتلة "التنمية والتحرير"، الجناح البرلماني لحركة "أمل" التي يتزعمها بري، عنه القول إن "المزاعم الإسرائيلية بشأن أنفاق "حزب الله" لا تستند إلى أي دلائل".

وسبق للجيش الإسرائيلي أن أعلن، أمس الثلاثاء، عن إطلاقه عملية "درع الشمال"، من أجل البحث عن أنفاق عابرة للحدود وتدميرها، وهي تقع شمالي البلاد، وقد يستخدمها "حزب الله" اللبناني في حروبه المستقبلية.

إلى ذلك، وبعد إطلاق إسرائيل العملية، رد الجيش اللبناني ببيان جاء فيه "على ضوء إعلان العدو الإسرائيلي، فجر اليوم (الثلاثاء) إطلاق عملية (درع الشمال) المتعلقة بأنفاق مزعومة على الحدود الجنوبية، تؤكد قيادة الجيش أن الوضع في الجانب اللبناني هادئ ومستقر، وهو قيد متابعة دقيقة".

كما أشار البيان إلى أن الجيش اللبناني على جهوزية تامة لمواجهة أي طارئ.

واعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المحاصر داخلياً يحاول القيام بمثل هذه الأمور للتغطية على الوضع الداخلي الإسرائيلي.