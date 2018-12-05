ماي ترفض اتهامها بإخفاء الحقائق

رفضت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، الاتهامات الموجهة لها بإخفاء حقائق.

© AFP 2018 / JUSTIN TALLIS ماي تعلن موعد تصويت البرلمان على الخروج من الاتحاد الأوروبي

قالت رئيسة الوزراء البريطانية ، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" إنها لم تخف حقائق عن البرلمان فيما يتعلق بالمشورة القانونية التي حصلت عليها حكومتها في اتفاق انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وكان إيان بلاكفورد زعيم المجموعة البرلمانية للحزب القومي الاسكتلندي طلب من ماي توضيح السبب وراء وجود اتفاق ببقاء أيرلندا الشمالية في السوق الموحدة الأوروبية، ضمن ضمانات بشأن حدودها، في حين لا يوجد مثل هذا الاتفاق بالنسبة لاسكتلندا.

وقالت ماي "لم نخف الحقائق بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عن أعضاء هذا المجلس (مجلس العموم)".