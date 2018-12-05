السلاح الروسي يتفوق... غواصة "الديزل" العملاقة في "إيديكس 2018"

شهد جناح الأسلحة الروسية في معرض "إيديكس 2018" بالقاهرة، إقبالا واسعا من المتخصصين الذين يسعون للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه تقنيات التصنيع العسكري الروسية بالنسبة للأسلحة التي يتم عرضها.
وتعرض الشركة في جناحها نماذج العديد من القطع البحرية، ومنها قارب الاستطلاع (المشروع 19910 إي) المخصص لمراقبة السواحل. وكذلك تعرض سفينة مكافحة الألغام في المناطق الساحلية (الكسندريت إي المشروع 12702).
ومن بين معروضات الشركة قارب الدورية (المشروع 10412)، وغواصة الديزل العملاقة (المشروع 636) المخصصة لتدمير سفن العدو بصواريخها الجبارة (كلوب اس).
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