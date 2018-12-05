السلاح الروسي يتفوق... غواصة "الديزل" العملاقة في "إيديكس 2018"

تعتمد غالبية جيوش الشرق الأوسط على الأسلحة الروسية، بصورة كبيرة، لكفاءتها العملية وقدرتها على العمل حتى في أصعب الظروف البيئية.

شهد جناح الأسلحة الروسية في معرض "إيديكس 2018" بالقاهرة، إقبالا واسعا من المتخصصين الذين يسعون للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه تقنيات التصنيع العسكري الروسية بالنسبة للأسلحة التي يتم عرضها.

