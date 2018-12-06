وزير النفط الإيراني: إيران لا تريد أن تصبح عضوا في لجنة "أوبك+"

أعلن وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، اليوم الخميس، أنه يجب استثناء إيران من جميع قرارات منظمة أوبك+ حتى يتم رفع العقوبات عنها.

فيينا — سبوتنيك. وقال الوزير الإيراني للصحفيين: "يجب استبعاد إيران من أي قرار بشأن المستوى المستقبلي للإنتاج حتى رفع العقوبات غير القانونية".

© REUTERS / Naseem Mohammed Bny Huthil وزير الطاقة القطري: العديد من دول أوبك تعرب عن أسفها لانسحاب الدوحة من المنظمة

كما أعلن زنغنة، عن عدم نية بلاده الانضمام إلى لجنة المتابعة الوزارية التابعة لمنظمة " أوبك "، المسؤولة عن مراقبة اتفاق فيينا وتقديم توصيات لتعديله.

وقال الوزير الإيراني للصحفيين ردا على سؤال بهذا الصدد: "لا"، مؤكدا على أنه لا يرى أهمية لوجود هذه اللجنة.

يذكر أن منظمة "أوبك" ودول من خارجها كانت قد قد توصلت في اجتماعها يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 إلى اتفاق يقضي بخفض حجم إنتاجها من النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، اعتبارا من مطلع عام 2017، إلى 32.5 مليون برميل يوميا؛ بينما اتفقت الدول من خارج المنظمة على أن يبلغ حجم التخفيض الإجمالي لإنتاجها من النفط 558 ألف برميل يوميا، منها 300 ألف برميل من جانب روسيا.

وجرى تمديد الاتفاق حتى نهاية عام 2018. وفي حزيران/يونيو 2018، وافقت أوبك +، على هدف لتجنب التجاوز في شروط الاتفاق، الذي كان عند 47 بالمئة. وفي الآونة الأخيرة، يتحدث المشاركون في الصفقة بشكل متزايد عن مخاطر زيادة العرض في المواد الخام في السوق عام 2019.