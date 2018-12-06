وصول الطائرة التي تحمل جثمان الرئيس الأمريكي الراحل بوش الأب إلى هيوستون

وصلت الطائرة التي تحمل جثمان الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب مدينة هيوستون أمس الأربعاء بعد مراسم جنازة رسمية في واشنطن.

وتوفي بوش، الرئيس الحادي والأربعون للولايات المتحدة، الأسبوع الماضي في تكساس عن 94 عاما، بحسب رويترز.

وقال المصور الرئاسي جون ميتشام في رثاء الرئيس الراحل " جورج إتش.دبليو بوش كان آخر العظماء من رجال الدولة العسكريين الأمريكيين… لقد وقف في وجه الشمولية إبان الحرب الباردة وناهض النزعة الحزبية في واشنطن".

وشكل بوش تحالفا دوليا بقيادة الولايات المتحدة لطرد القوات العراقية التي غزت الكويت في حرب الخليج عام 1991.

وبوش في مخيلة الأمريكيين شخصية نبيلة مثل حقبة غابرة من التحضر في السياسات الأمريكية.

لكنه خسر الانتخابات عام 1992 لأسباب من بينها فشله في التواصل مع الأمريكيين العاديين خلال فترة ركود اقتصادي. غير أن اشتهاره بالاعتدال ودماثة الخلق برز في السنوات القليلة الماضية في ضوء حالة الانقسام والغضب في الولايات المتحدة التي رافقت صعود ترامب.