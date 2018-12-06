وسط التوتر بين روسيا وأوكرانيا... الولايات المتحدة تستعد لإرسال سفنها الحربية إلى البحر الأسود

بدأت الولايات المتحدة الاستعداد لإرسال سفن حربية إلى البحر الأسود، على خلفية الحادث في مضيق كيرتش، حيث انتهكت السفن الأوكرانية الحدود الروسية وتم احتجازها.

فقد نقلت قناة "سي إن إن" عن مصادر مختلفة أن الجيش الأمريكي طلب من وزارة الخارجية إبلاغ تركيا عن الخطط المحتملة لإرسال سفن حربية إلى البحر الأسود.

ووفقا للقناة، فإن هذه الخطوة تعتبر "رد فعل على إجراءات روسيا ضد أوكرانيا في مضيق كيرتش".

وأشارت "سي إن إن" إلى أن إبلاغ تركيا سيعطي السفن الأمريكية القدرة على المرور عبر مضيق البوسفور، لكن هذا الاحتمال لن يستخدم بالضرورة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأسطول الأمريكي للقناة: "إننا نجري العمليات بانتظام، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في جميع مجالات نشاطات الأسطول السادس الأمريكي، بما في ذلك المياه الدولية والمجال الجوي للبحر الأسود. ونحن نحتفظ لأنفسنا بحق العمل بحرية وفقا للقوانين والقواعد الدولية".

وتجدر الإشارة إلى أن السفن الأوكرانية "بريديانسك" و"نيكوبول" و"ياني كابو" كانت قد خالفت المادتين 19 و21 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وانتهكت الحدود الروسية فجر يوم الأحد 25 نوفمبر/تشرين الثاني. وقد دخلت السفن المياه الروسية المغلقة مؤقتا وقامت بمناورات خطيرة بضع ساعات ولم تستجب لمطالب الزوارق والسفن الروسية.

وتم بعد ذلك احتجاز السفن الأوكرانية، وكان على متنها 24 عسكريا أوكرانيا، بينهم موظفون في مجلس الأمن الأوكراني. ووصف بوتين الحادث في كيرتش بالاستفزاز، المرتبط بانخفاض شعبية الرئيس الأوكراني الحالي قبل الانتخابات الرئاسية.