وزير الخارجية الياباني: معاهدة السلام مع روسيا يجب أن تعكس موقف طوكيو بوضوح

طوكيو — سبوتنيك. ونقل تلفزيون "إن إتش كيه" عن كونو قوله: "تجري المفاوضات بين دولتين لديهما موقفين مختلفين. إنها مفاوضات للتوصل إلى اتفاق مقبول لكلا الطرفين، أي من أجل أن تتغلب الدولتان على الصعاب للتوصل إلى اتفاق. وأنا أرغب أن تتضمن معاهدة السلام موقف اليابان بوضوح".
جدير بالذكر، أن الاتصالات الثنائية بين اليابان وروسيا بشأن معاهدة السلام بين البلدين قد تسارعت بشكل ملحوظ بعد اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في المنتدى الاقتصادي الشرقي في شهر أيلول/سبتمبر من هذا العام.
وعُقد اجتماع في سنغافورة، حيث وافق الطرفان في نهايته على تسريع عملية التفاوض بشأن معاهدة سلام على أساس الإعلان السوفييتي-الياباني لمشترك لعام 1956.
وتبع ذلك اجتماع في الأرجنتين، خلال قمة العشرين، في الأول من كانون الأول/ديسمبر، عين فيه الطرفان وزيرا خارجية البلدين كمسؤولين عن عملية التفاوض بشأن معاهدة السلام والتفاوض المباشر، وتعيين نائبيهما إيغور مورغولوف وتاكيو موري كمبعوثين خاصين لهذا الشأن.
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