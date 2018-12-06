المصنعون الأوكرانيون يحضرون دبابة "سببت العار" لكييف إلى مصر (فيديو)

لا تفقد الشركات المصنعة للأسلحة الأوكرانية آمالها في بيع دبابات "ياتاغان" التي تم إنشاؤها خصيصا للتصدير.

وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن الشركات عرضت تصميم هذه الدبابة القديمة بالفعل في أول معرض مصري دولي للصناعات الدفاعية EDEX 2018.

واشتهرت "ياتاغان" في عام 2018 بعد أن تعطلت خلال بروفة الاستعراض العسكري في كييف في أواخر أغسطس/ آب. وكان العطل كبير لدرجة أنه لم تصلح على الفور. وجاء جرار مع مقطورة من أجل حملها من موقعها.

وقبل هذا الحادث، الدبابة التي تم إنشاؤها منذ ما يقرب من عقدين، وقفت بدون حركة في مقبرة دبابات بالقرب من خاركوف.

وفي هذا العام، قرر أحد كبار المسؤولين الأوكرانيين إظهار هذا النموذج المنسي مرة أخرى، وادعى أنه سلاح جديد من المجمع العسكري الأوكراني. وكان من المفترض أن تقود الدبابة مجموعة تتألف من 6 دبابات "أوبلوت"، كانت قد فشلت في بياتلون الدبابات في مسابقات حلف الناتو.

وبعد أن خضعت الدبابة لإصلاحات تمكنت "ياتاغان" من المشاركة في العرض. ومع ذلك، تم انتقاد الجنرالات الأوكرانيين بشدة لمحاولتهم الكذب.

تم إنشاء "ياتاغان"، خصيصًا للمناقصة التركية، حيث تم اختيار دبابة المعركة الرئيسية لهذا البلد. ميزاتها هي مدفعية "الناتو" من عيار 120 ملم الموجودة تحت البرج والنظام الآلي.

والوزن القتالي 48 ونصف طن. محرك ديزل ثنائي — 1200 حصان السرعة القصوى هي 65 كم / ساعة. احتياطي الطاقة — 500 كم. الطاقم — 3 أشخاص.

ونظرا لأنه تم إنشاء النموذج الأولي منذ 18 عامًا، لم يعد نظام التحكم بالنار والإلكترونيات الأخرى تلبي المتطلبات الحديثة ويتطلب استبدالها.