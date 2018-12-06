إسرائيل تشتكي "حزب الله" لقوات اليونفيل

قدم الجيش الإسرائيلي احتجاجا للقوات الدولية "اليونيفيل" على خرق السيادة الإسرائيلية من قبل "حزب الله" اللبناني، في المنطقة الشمالية لبلاده.

نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدات له على صفحته الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم، جاء فيها أن قائد الجبهة الشمالية الإسرائيلية اشتكى باسم جيشه، حزب الله، لقوات اليونيفيل الدولية التي تفقدت المنطقة الحدودية.

لقد سلم قائد المنطقة الشمالية الى قائد #اليونيفيل صورةً لقرية #رامية الشيعية وتظهر عليها مجموعة من البيوت التي ينطلق منها نفق إرهابي هجومي أخر يمتد الى داخل #إسرائيل بالاضافة الى مطالبة واضحة من اليونيفيل التأكد من احباط النفق من جانبه اللبناني pic.twitter.com/A48BXtek0R — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 6, 2018

وكتب أدرعي أن الشكوى بدعوى المساس بمواطنين إسرائيليين، والزعم بأن اكتشاف نفق من لبنان إلى إسرائيل يعتبر دليلًا آخر للخروقات، التي يرتكبها "حزب الله" ضد بلاده.

أجرى قائد المنطقة الشمالية العسكرية الميجر جنرال يوال ستريك لقاءًا مع قائد قوات #اليونيفيل الدولية اللواء ستيفانو ديل كول حيث رافقه الى جولة في منطقة النفق الإرهابي الهجومي التابع لحزب الله والذي تم حفره من جنوب قرية #كفركلا باتجاه الأراضي الإسرائيلية. pic.twitter.com/dobHETuDEq — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 6, 2018

وكان قائد المنطقة الشمالية الإسرائيلية، الجنرال يوال ستريك، قد أجرى لقاء مع قائد قوات اليونيفيل الدولية، اللواء ستيفانو ديل كول، حيث رافقه بجولة في المنطقة الحدودية مع لبنان، وتفقد النفق الذي تم حفره من جنوب قرية كفر كلا باتجاه الأراضي الإسرائيلية.