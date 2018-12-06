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19:21 06 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    الجيش الإسرائيلي خلال عملية درع الشمال

    إسرائيل تشتكي "حزب الله" لقوات اليونفيل

    © REUTERS / Ali Hashisho
    العالم
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    قدم الجيش الإسرائيلي احتجاجا للقوات الدولية "اليونيفيل" على خرق السيادة الإسرائيلية من قبل "حزب الله" اللبناني، في المنطقة الشمالية لبلاده.

    نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدات له على صفحته الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم، جاء فيها أن قائد الجبهة الشمالية الإسرائيلية اشتكى باسم جيشه، حزب الله، لقوات اليونيفيل الدولية التي تفقدت المنطقة الحدودية.

    وكتب أدرعي أن الشكوى بدعوى المساس بمواطنين إسرائيليين، والزعم بأن اكتشاف نفق من لبنان إلى إسرائيل يعتبر دليلًا آخر للخروقات، التي يرتكبها "حزب الله" ضد بلاده.

    وكان قائد المنطقة الشمالية الإسرائيلية، الجنرال يوال ستريك، قد أجرى لقاء مع قائد قوات اليونيفيل الدولية، اللواء ستيفانو ديل كول، حيث رافقه بجولة في المنطقة الحدودية مع لبنان، وتفقد النفق الذي تم حفره من جنوب قرية كفر كلا باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

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    الكلمات الدلالية:
    لبنان, حزب الله, الجيش الإسرائيلي, مجلس الدفاع الأعلى في لبنان, حزب الله اللبناني, إسرائيل
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