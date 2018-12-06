رئيس وزراء باكستان يكشف فحوى محادثات مع إيران والسعودية

قال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، إنه أجرى مباحثات مع حكومتي الجمهورية الإيرانية والمملكة العربية السعودية، حول اليمن.

وشدد زعيم حزب "تحريك أنصاف" الحاكم في باكستان، في كلمة له خلال اجتماع مجلس الحكومة الفيدرالية، اليوم الخميس، على ضرورة إقرار السلام في اليمن، مشيرا إلى أنه تحدث مع الحكومتين الإيرانية والسعودية حول إرساء دعائم الاستقرار في اليمن.

© AP Photo / Anjum Naveed عمران خان يفاجئ السعودية بتصريحات جديدة عن حرب اليمن

كما شدد على أن باكستان لا تدخر جهدا لدعم استقرار السلام في اليمن، بحسب ما نشرته الإذاعة الباكستانية الرسمية.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني إنه خلال زيارته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية، ناقش قضية اليمن مع القيادة السعودية وتلقى ردا إيجابيا للغاية.

وأضاف أن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، أجرى أيضا زيارة إلى إسلام آباد وناقش دفع عملية السلام في اليمن، مضيفا أن باكستان سوف تستمر في لعب دور الوساطة من أجل السلام في اليمن لتحقيق سلام واستقرار دائم في المنطقة.

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي يشنها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، منذ مارس/ آذار 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على صنعاء ورفضهم الاعتراف بالرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.