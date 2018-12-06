شرطة باريس تدعو أصحاب المحال التجارية في "الشانزيليزيه" لغلق محالهم السبت المقبل

باريس — سبوتنيك. صرحت مديرية شرطة باريس على حسابها في موقع "تويتر"، "ندعو أصحاب المحال التجارية في الشانزيليزيه لإغلاق محالهم يوم السبت المقبل تحسبا لمظاهرات السترات الصفراء".
ووفقا لصحيفة "لوفاغارو" فقد صدرت تعليمات لموظفي إحدى الوزارات بعدم التواجد في مكان العمل أثناء عطلة نهاية الأسبوع".
وتجدر الإشارة بأن حركة "السترات الصفراء" بدأت في فرنسا منذ أكثر من ثلاثة أسابيع احتجاجات اعتراضا على قرار الحكومة زيادة الضرائب على الوقود، إلا أن مطالب الحركة لم تنحصر فقط بالضريبة التي تعتبر القشة التي قصمت ظهر البعير، بل امتدت لتشمل الوضع المعيشي وغلاء الأسعار وهبوط القيمة الشرائية وتدهور الخدمات العامة.
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