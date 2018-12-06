شرطة باريس تدعو أصحاب المحال التجارية في "الشانزيليزيه" لغلق محالهم السبت المقبل

دعت شرطة باريس اليوم الخميس أصحاب المحلات لتجارية في جادة "الشانزليزيه" إلى إغلاق محلاتهم يوم السبت، بعد إعلان "السترات الصفراء" إصرارها على التظاهر، واتساع حركة الاحتجاج لقطاعات أخرى.

باريس — سبوتنيك. صرحت مديرية شرطة باريس على حسابها في موقع "تويتر"، "ندعو أصحاب المحال التجارية في الشانزيليزيه لإغلاق محالهم يوم السبت المقبل تحسبا لمظاهرات السترات الصفراء".

© Sputnik . Irina Kalashnikova السلطات الفرنسية قلقة من حدوث انقلاب في البلاد

وبوقت سابق من اليوم أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب عن نشر 65000 شرطي وعنصر أمني على كافة الأراضي الفرنسية تحسبا لمظاهرات يوم السبت المقبل.

ووفقا لصحيفة "لوفاغارو" فقد صدرت تعليمات لموظفي إحدى الوزارات بعدم التواجد في مكان العمل أثناء عطلة نهاية الأسبوع".

وتجدر الإشارة بأن حركة "السترات الصفراء" بدأت في فرنسا منذ أكثر من ثلاثة أسابيع احتجاجات اعتراضا على قرار الحكومة زيادة الضرائب على الوقود، إلا أن مطالب الحركة لم تنحصر فقط بالضريبة التي تعتبر القشة التي قصمت ظهر البعير، بل امتدت لتشمل الوضع المعيشي وغلاء الأسعار وهبوط القيمة الشرائية وتدهور الخدمات العامة.