تصريح أمريكي شديد اللهجة وغير مسبوق ضد محمد بن سلمان

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية، في تصريحات نقلتها شبكة " سي إن إن " الأمريكية، إنه "إذا ما تمت محاكمة ولي العهد السعودي أمام المحكمة الأمريكية، ستتم إدانته من قبل هيئة المحلفين في غضون 30 دقيقة فقط".

وتابع السيناتور عن ولاية تينيسي: "عقب جلسة الإحاطة مع رئيسة الاستخبارات الأمريكية، جينا هاسبيل، تأكدنا أن الأمير محمد بن سلمان، أمر، وراقب عملية القتل".

وأشارت شبكة "سي إن إن" إلى أن هناك اجتماعات بين أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديمقراطيين، لتوحيد مشاريع القوانين، التي يعدونها بشأن قضية قتل خاشقجي، وتورط السعودية فيها.

وقال كروكر: "هناك الكثير من الزخم، لكن ليس هناك عقبات بيننا، جميعنا متفقين على ضرورة رفع سقف العقوبات إلى أعلى درجة، وسنبذل أقصى جهودنا لإظهار الحقيقية الكاملة".