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21:25 06 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    فلاديمير بوتين مع ألكسندر لوكاشينكو

    الرئيس البيلاروسي يعتذر أمام بوتين (فيديو)

    © Sputnik . Alexey Druginin
    العالم
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    اعتذر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلاف علني حول سعر الغاز خلال اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى.

    قال رئيس جمهورية بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، إنه خلال النقاش مع بوتين، تحدث بشكل غير صحيح.

    وأضاف لوكاشينكو: "لهذا السبب كان علي أن أعتذر أمام مضيف اجتماع اليوم".

    سبب الخلاف

    قال الزعيم البيلاروسي خلال اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، أنه ينبغي أن يكون هناك توافق حول سوق للنفط والغاز في الاتحاد، وعدم التوافق لا يسمح للاتحاد بالتقدم بسرعة.

    وكمثال على ذلك، أشار رئيس بيلاروسيا إلى الفرق بين سعر نقل الغاز إلى بيلاروسيا وسعر نقل الغاز داخل روسيا، الذي حسب قوله، يختلف بثلاث أضعاف.

    وبالتالي، فإنه وفقا للوكاشينكو، فإن نحو 70٪ من سعر الغاز في بيلاروسيا هي رسوم نقل.

    ردا على ذلك، اقترح بوتين على لوكاشينكو أن يناقش الموضوع معه دون وسائل الإعلام، ولفت نظره في الوقت ذاته إلى أن سعر الغاز هذا العام في بيلاروسيا هو 129 دولارا لكل ألف متر مكعب، وفي عام 2019 سيكون 127 دولارا، بينما تدفع ألمانيا 250 دولارا.

    وتأسس الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، في 1 كانون الثاني/ يناير 2015، وهو يضم في عضويته — بيلاروسيا، كازخستان، روسيا، أرمينيا وقرغيزستان. وقد حصلت مولدوفا على صفة مراقب في شهر تموز/ يوليو من هذا العام. وأعربت أكثر من 40 دولة ومنظمة دولية، عن رغبتها في إنشاء منطقة للتجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، بما فيها إندونيسيا، الهند، الصين، تايلاند، كمبوديا، إسرائيل.

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    الكلمات الدلالية:
    فلاديمير بوتين, ألكسندر لوكاشينكو, بيلاروسيا, روسيا
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