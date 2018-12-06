غلق برج إيفل أمام الزوار يوم السبت

وأضافت الشركة في بيان "المظاهرات التي تم الإعلان عنها السبت 8 ديسمبر/ كانون الأول، في باريس لا تسمح لنا باستقبال الزوار في ظروف آمنة"، وفقا لـ"رويترز".

© REUTERS / Yves Herman أنباء مؤكدة من الإليزيه قد تطيح بحراك "السترات الصفراء"

وتلقت أكثر من 10 متاحف ومواقع ثقافية ومتاجر في وسط باريس أوامر من الشرطة بإغلاق أبوابها خشية تفجر أعمال عنف خلال الاحتجاجات.

وتتواصل احتجاجات "السترات الصفراء" في فرنسا، للأسبوع الثالث على التوالي، اعتراضا على سياسات حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون الاقتصادية وأبرزها زيادة الضرائب على أسعار الوقود.

وأعلنت فرنسا، الثلاثاء الماضي، تجميد قرار زيادة الضرائب على الوقود لمدة 6 أشهر، وذلك بعد تصاعد احتجاجات "السترات الصفراء" رفضا للزيادات الضريبية.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب: "القرارات المتخذة بتجميد الإجراءات الضريبية يجب أن تسمح لنا ببدء الحوار وتهدئة الأوضاع".