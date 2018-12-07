البنتاغون يتحدث عن خططه المستقبلية في سوريا

أعلن الجنرال جوزيف دانفور، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى تدريب 35-40 ألف مقاتل محلي في سوريا. ووفقا له، لقد أنجزنا هذا العمل بنسبة 20 %.

وقال دانفورد في مؤتمر نظمته صحيفة "واشنطن بوست" يوم أمس الخميس: "وفقا لتقديراتنا، يجب تدريب حوالي 30 إلى 45 ألف مقاتل محلي لضمان الاستقرار [في المنطقة]، أعتقد أننا أنجزنا حوالي 20% من تدريبات القوى".

© AFP 2018 / US Air Forces Central Command/Staff Sgt. Shawn Nickel التحالف الدولي يقتل 14 مدنيا في قصف على دير الزور

وعن مهام الولايات المتحدة في سوريا، أشار دانفورد إلى أن التحالف الدولي يقاتل تنظيم "داعش". بالإضافة إلى ذلك، وبحسب الجنرال، فإن الدول "تدعم الجهود الدبلوماسية لوزير الخارجية مايكل بومبيو لحل الأزمة في سوريا".

التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة موجود في سوريا منذ عام 2014 بشكل غير قانوني. وقد أكدت وزارة الخارجية الروسية مراراً وتكراراً أن إجراءات الولايات المتحدة والتحالف الدولي في سوريا تجري بدون موافقة وتنسيق مع دمشق الرسمية وقرارات مجلس الأمن الدولي. كما يدعم الأمريكيون قوات المعارضة بحجة محاربة "داعش".