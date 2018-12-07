روسيا والسودان تبحثان استخدام العملات الوطنية في التجارة الثنائية

أعلن السفير السوداني لدى روسيا، نادر بابكر، اليوم الجمعة، أن موسكو والخرطوم ستناقشان الأسبوع المقبل، استخدام العملات الوطنية في التجارة الثنائية في إطار مشروع تجريبي.

موسكو — سبوتنيك. وقال بابكر لوكالة "سبوتنيك" إنها "مبادرة روسيا، وهي فكرة ذكية للغاية أن تتم الحسابات بالعملات الوطنية في حال فرضت عليك عقوبات، يمكنك استخدام الجنيه السوداني والروبل، لقد تم استخدام ذلك مع الصين، مع تركيا ومع اليابان، على ما أظن. الفكرة جيدة، علينا أن نتجاوز العقوبات إذا كانت تعرقل سير الأعمال والحسابات".

© Sputnik . Aleksandr Grashenkov السفير الروسي في الخرطوم يشيد بالعلاقة المميزة بين بلاده والسودان

وأضاف السفير السوداني أنه: "في العالم متعدد الأطراف، ليس هناك قوى مهيمنة… هذه المبادرة ستشجع الآخرين. يمكن أيضاً تنفيذها مع الدول الأخرى في أفريقيا. لدينا أكثر من 50 دولة أفريقية متحمسة جدا للتعامل مع روسيا ".

ووفقا للسفير، ستتم مناقشة هذه القضية خلال اجتماع الدورة السادسة للجنة الحكومية الروسية السودانية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي الذي سيجري في الأسبوع القادم.

وأشار السفير السوداني إلى أن بلاده تتطلع لزيادة حجم التبادل التجاري في روسيا حتى 500 مليون دولار، حيث كان يبلغ في العام الماضي 439 مليون دولار.

والجدير بالذكر، أن أعمال الدورة الخامسة للجنة الحكومية الروسية السودانية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي قد عقدت في الخرطوم في كانون الأول/ ديسمبر عام 2017.