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13:03 07 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    نتنياهو و ترامب

    على خلفية إجراء عسكري... خلاف إسرائيلي أمريكي جديد

    © AP Photo / Evan Vucci
    العالم
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    قالت قناة عبرية إن هناك خلافا إسرائيليا أمريكيا جديدا على خلفية إجراء عسكري إسرائيلي أخير.

    وذكرت القناة العاشرة العبرية، في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية عرقلت إتمام صفقة بيع طائرات إسرائيلية لكرواتيا، بنصف مليار دولار.

    إس-300
    © Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation
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    ونقلت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني على لسان مصادر عسكرية إسرائيلية بارزة، أن الإدارة الأمريكية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، عرقلت توقيع صفقة عسكرية مهمة لإسرائيل، كانت تقضي ببيع 12 طائرة من نوع "إف 16" قديمة للجيش الكرواتي، بما يزيد عن نصف مليار دولار، وهي صفقة اعتبرتها القناة مهمة.

    وذكرت القناة العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن عن هذه الصفقة، في شهر مارس/آذار الماضي، بعد لقائه مع رئيس وزراء كرواتيا، في حين وصلت قبل ثلاثة أسابيع رسالة أمريكية، مفادها عدم اتمام الصفقة العسكرية مع كرواتيا، بعدم السماح ببيع 12 طائرة من طراز "إف 16" قديمة لطرف ثالث، أي الجيش الكرواتي.

    وبحسب المصادر الإسرائيلية العسكرية البارزة، فإن الرفض الأمريكي يعزى إلى نجاح إسرائيل في تزويد تلك الطائرات القديمة بتقنية تكنولوجية جديدة من إنتاجها، وبأن الطرف الأمريكي غاضب من تل أبيب، كون الأخيرة لم تخبر أو تطلع واشنطن على بيع هذه الطائرات، الأمريكية الصنع، لطرف ثالث.
    وكان نتنياهو قد تحدث حول هذا الإجراء العسكري الإسرائيلي مع مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، خلال لقائهما الأخير الأسبوع الماضي، وأوضح الأخير له أن جيم ماتيس، وزير الدفاع الأمريكي له الكلمة الأخيرة في هذا الأمر، وهو يرفض اتمام هذه الصفقة لكرواتيا.
    وأشارت القناة العبرية إلى أن مكتب نتنياهو رفض الحديث حول هذه القضية الشائكة، فيما قال مكتب وزير الدفاع الأمريكي، في واشنطن، إنه "لا تعليق".

     

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    الكلمات الدلالية:
    إسرائيل تبيع كرواتيا مقاتلات إف 16, مايك بومبيو, إف 16, منتخب كرواتيا, أمريكا, جيمس ماتيس, ترامب, إسرائيل
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