رئيس المخابرات الإسرائيلي يكشف عن سر قوة "حزب الله"

وذكرت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن الجنرال عاموس يادلين، رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية السابق، أوضح أن حزب الله يتمتع بميزة كبيرة ومهمة، وهي تتمثل في قوة نيرانه، وليست في الأنفاق فحسب.

وأوضحت القناة العبرية أن هناك ميزة كبيرة للحزب اللبناني، ظهرت في الآونة الأخيرة، وهي تسريبات القيادات السياسية والعسكرية لحزب الله، بعدما أطلق بنيامين نتنياهو، تصريحه بأن لدى الحزب عشرات الصواريخ، وبعض الأنفاق، خلال حديثه عن عملية "الدرع الشمالي".

وأكد الجنرال عاموس يادلين، الذي يرأس مركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، التابع لجامعة تل أبيب، أن نتنياهو يساعد حزب الله بكشفه أو إعلانه عن عدد الصواريخ التي لدى الحزب، وإمكانياتها، وكذلك بقيامه بعملية "الدرع الشمالي"، منوها إلى خطأ رئيس الوزراء الإسرائيلي في الإعلان صراحة عن ذلك، مشددا على ضرورة كتمان هذه الأسرار.

وأشار الجنرال يادلين إلى أن ظاهرة "التسريبات" والخاصة بتسريبات جلسات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" واحدة من النقاط المهمة لحزب الله، والتي استفاد منها، بشكل مباشر، عبر معرفة ما يدور في الجلسات المغلقة للقيادات السياسية والعسكرية، ومؤكدا أنه كان من الواجب على نتنياهو وغيره من أعضاء "الكابينيت" التحدث في جلسات مغلقة، وعدم تسريب ما يدور فيها.