الهند تستأجر غواصة نووية روسية بـ3.3 مليار دولار

تجري المرحلة النهائية من المفاوضات حول استئجار الهند لغواصة روسية من فئة "شوكا- بي" (في تصنيف حلف الناتو "أكولا -1")، حسبما ذكرت صحيفة India Today.

ووفقا للصحيفة أن وفدا عسكريا هنديا عاد من روسيا الأسبوع الماضي، وتقفد هناك الغواصات النووية "براتسك" و"سامارا".

Sevmash الهند تستأجر أحدث غواصة نووية روسية

ويتم صيانة الغواصتين منذ عام 2014 في حوض البناء "زفيزدوتشكا" في سيفيرودفينسك. وكان يوجد ممولين ضمن الوفد الهندي، ناقشوا إمكانية تأجير الغواصة. ووافقت الهند على السعر المقترح. وستصبح الصفقة الأكبر بعد عقد شراء الهند لنظام "إس-400" ب5.4 مليار دولار.

واستأجرت الهند من قبل غواصة "نيربا" وكذلك غواصة من فئة "شوكا-بي" التي دخلت في خدمة القوات البحرية الهندية في عام 2012 وسميت ب"تشارا". وحينها استأجرتها بأكثر من 900 مليون دولار.

ولا يوجد لدى الهند أسطول من الغواصات النووية. ولكنها في عام 2009 أنزلت غواصة نووية من صنعها الخاص Arihant القادرة على إطلاق صواريخ باليستية. وخرجت الغواصة من الخدمة بعد 6 أعوام بسبب حادث.

في المستقبل القريب، ستختار قيادة البحرية الهندية أما غواصة — "براتسك" أو "سامارا" — لتستأجرها. وستخضع الغواصة التي تم اختيارها لعمليات إصلاح عميقة واستبدال المفاعل النووي بعد توقيع العقد بين البلدين.