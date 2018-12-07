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19:22 07 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    الجيش الإسرائيلي خلال عملية درع الشمال على الحدود اللبنانية

    إذاعة عبرية: إسرائيل قد تمد عملية استهداف أنفاق "حزب الله" إلى لبنان

    © REUTERS / KARAMALLAH DAHER
    العالم
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    قال وزير إسرائيلي، اليوم الجمعة، إن إسرائيل قد تتوسع في عملية استهداف أنفاق تابعة لـ"حزب الله"، وتمدها إلى لبنان إذا اقتضى الأمر.

    أكد وزير المخابرات والنقل الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، إن إسرائيل قد تمد نشاطها إلى داخل لبنان. وهو ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الخميس، بحسب وكالة "رويترز".

    أنفاق غزة

    مقاتل من حزب الله اللبناني
    © AFP 2018 / JOSEPH EID
    موقع استخباراتي يكشف السبب الحقيقي وراء عملية "درع الشمال"
    وقال الوزير لإذاعة 102 إف.إم المحلية "إذا رأينا أننا نحتاج للعمل على الجانب الآخر لكي نهدم الأنفاق، فسوف نعمل على الجانب الآخر من الحدود". ولم يتبين نوع التحرك الذي قد تقدم عليه إسرائيل.
    وقال الجيش الإسرائيلي إنه اكتشف خلال العام الماضي ما لا يقل عن 15 نفقا من قطاع غزة إلى إسرائيل.

    وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن قبل عدة أيام اكتشاف عدد من الممرات المحفورة عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية لاستخدامها في تنفيذ هجمات داخل إسرائيل. وأرسل الجيش حفارات ميكانيكية وقوات ومعدات مضادة للأنفاق إلى الحدود لإغلاقها.

    وأكدت قوات الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان (يونيفل)، أمس الخميس، وجود نفق بالقرب من الخط الأزرق الحدودي بين لبنان وإسرائيل. ووصفت الأمر بأنه "حدث خطير".
    وظل الموقف هادئا على جانبي الحدود بعد إعلان إسرائيل اكتشاف النفق. لكن العملية الإسرائيلية سلطت الاهتمام على الحدود التي شهدت حربا بين إسرائيل و"حزب الله"، في 2006.

    مسؤولية الحكومة اللبنانية

    الجيش الإسرائيلي خلال عملية درع الشمال
    © REUTERS / Ali Hashisho
    موقع استخباراتي: عملية "درع الشمال" تعزز قوة "حزب الله"
    وصرح الجيش الإسرائيلي في بيان، أمس الخميس، أنه "يحمل المسؤولية للحكومة اللبنانية والقوات المسلحة اللبنانية وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، عن كل الأحداث التي قد تقع والتي تنطلق من لبنان".

    يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قد أعلن الثلاثاء الماضي، انطلاق عملية عسكرية على الحدود الشمالية مع لبنان، تستهدف كشف وإحباط أنفاق يحفرها "حزب الله". داخل الأراضي الإسرائيلية.

    وأطلق الجيش الإسرائيلي على الحملة اسم "درع الشمال"، ويقودها طاقم خاص ومشترك لهيئة المخابرات والقيادة الشمالية وسلاح الهندسة وإدارة تطوير الوسائل القتالية.

    انظر أيضا:

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    موقع استخباراتي يكشف السبب الحقيقي وراء عملية "درع الشمال"
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    الكلمات الدلالية:
    درع الشمال, حزب الله, إسرائيل, إسرائيل, لبنان, إسرائيل
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