كومي يوافق على الإدلاء بشهادته مرة أخرى أمام لجنة بمجلس النواب الأمريكي

أدلى جيمس كومي المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) بشهادته أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب يوم الجمعة وقال إنه وافق على الإدلاء بشهادته مرة أخرى في 17 ديسمبر/ كانون الأول.

وقال كومي للصحفيين "عندما تقرأ النص سترى أننا كنا نتحدث مرة أخرى عن رسائل هيلاري كلينتون الإلكترونية… لست متأكدا أننا بحاجة إلى القيام بذلك على الإطلاق… لكني أحاول احترام المؤسسة والإجابة على الأسئلة بطريقة محترمة"، بحسب رويترز.

وسحب كومي دعوى رفعها أمام محكمة لإلغاء استدعاء الكونغرس له للشهادة ووافق على الإدلاء بشهادته في جلسة مغلقة.

وقال محاميه إن أعضاء جمهوريين في اللجنة القضائية بمجلس النواب تعهدوا بمنح كومي نسخة كاملة لشهادته في غضون 24 ساعة من إدلائه بها وبالسماح له "بنشر أي جزء من هذا النص أو كله".