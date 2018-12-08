وزيرة بريطانية: خيار تيريزا ماي هو الأفضل لبريطانيا

وأضافت راد "إذا لم تمر خطة ماي فمن الممكن حدوث أي شيء مثل التصويت الشعبي، الاختيار النرويجي، أي من هذين الاختيارين يمكن أن يطرح".
وختمت راد قائلة "إن ماي ينبغي أن تظل رئيسة للوزراء حتى إذا خسرت اقتراع يوم الثلاثاء القادم فرحيلها غير وارد".
وعبر بعض أعضاء البرلمان، بمن فيهم مشرعون من حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي، عن تأييدهم لاستفتاء ثان على عضوية الاتحاد الأوروبي أو إجراء تصويت شعبي.
ويبدو أن أعضاء البرلمان يتجهون إلى رفض اتفاق ماي يوم الثلاثاء القادك وهو أمر يهدد بأن يدخل خامس أكبر اقتصادات العالم في غموض كبير.
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