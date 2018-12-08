وزيرة بريطانية: خيار تيريزا ماي هو الأفضل لبريطانيا

أعلنت وزيرة العمل والمعاشات البريطانية، أمبر راد، أن اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي هو الاختيار الأفضل والخطة الوحيدة المتاحة للانسحاب من التكتل رغم اعترافها بأنه قد تكون هناك حاجة إلى خطة بديلة.

© AP Photo / STF استقالة وزير البريكست في الحكومة البريطانية لمعارضته اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي

وقالت الوزيرة البريطانية لراديو " بي.بي.سي " اليوم السبت "أفضل اتفاق لدينا هو الاتفاق الذي قدمته رئيسة الوزراء"، وأضافت "هناك خطة واحدة فقط".

وأضافت راد "إذا لم تمر خطة ماي فمن الممكن حدوث أي شيء مثل التصويت الشعبي، الاختيار النرويجي، أي من هذين الاختيارين يمكن أن يطرح".

وختمت راد قائلة "إن ماي ينبغي أن تظل رئيسة للوزراء حتى إذا خسرت اقتراع يوم الثلاثاء القادم فرحيلها غير وارد".

وعبر بعض أعضاء البرلمان، بمن فيهم مشرعون من حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي، عن تأييدهم لاستفتاء ثان على عضوية الاتحاد الأوروبي أو إجراء تصويت شعبي.

ويبدو أن أعضاء البرلمان يتجهون إلى رفض اتفاق ماي يوم الثلاثاء القادك وهو أمر يهدد بأن يدخل خامس أكبر اقتصادات العالم في غموض كبير.